» التفاصيل الكاملة لتدشين تطبيق «أرغب فى عمل توكيل»

19 يوليه 2020 - 11:46 م

كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تفاصيل تدشين تطبيق "أرغب فى عمل توكيل"، حيث يتيح العديد من الخدمات بما فيها تحديد اختيار موعد استلام التوكيلات.



وقال" رزق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، مع خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، ان التطبيق يتيح خدمة عمل التوكيلات عبر التطبيق الالكتروني ومعرفة كثافة مكاتب الشهر العقاري.



وذكر أنه يمكن للمواطن اختيار اليوم والموعد المناسب من خلال الحجز والدفع الالكتروني.

