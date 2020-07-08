الكويت: حبس ناصر الدويلة عامًا بتهمة الإساءة للسعودية

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الكويت

حبس

ناصر الدويلة

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، حبس عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة، عامًا مع الشغل والنفاذ بتهمة الحملات الإعلامية التي شنها على السعودية وإساءة استخدام الهاتف.

وقال "الدويلة" تعليقًا على الحكم، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر":" أيدت محكمة الاستئناف حكم اول درجه ضدي والذي قضى : براءة المتهم من تهمة الاساءة للعلاقات مع السعودية و حبسي سنه عن جنحة الحملات الاعلاميه واساءة استعمال الهاتف".

وأضاف الدويلة :" وهذا الحكم الصادر في بحبسي في جنحة سنطعن عليه بالتمييز و نحن نشيد بقضاء الكويت مهما اختلفنا مع الأحكام والحمد لله".


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