400 ألفًا.. إسبانيا تعزل منطقة كاتالونيا لارتفاع إصابات كورونا

04 يوليه 2020 - 09:37 م

أغلقت منطقة كاتالونيا الإسبانية مقاطعة تضم أكثر من 400000 شخص بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي، تمامًا، حيث يستعد البريطانيون للذهاب إلى هناك في عطلة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، وضعت مدينة لاردة الغربية الكاتالونية وبقية مقاطعة سيجريا تحت الإغلاق من منتصف النهار اليوم.

وقال رئيس إقليم كاتالونيا الإقليمي ، كيم تورا، للصحفيين، قررنا حصر منطقة ديل سيجريا بعد البيانات التي تؤكد ارتفاعًا حادًا في إصابات فيروس كورونا" ، مضيفًا أنه لن يسمح لأحد بدخول المنطقة أو مغادرتها.

وأوضحت الصحيفة انه يعيش حوالي 431،183 شخصًا في لاردة ، وفقًا لأرقام 2019 ، وهي على بعد 173.9 كم من برشلونة.

