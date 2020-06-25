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دراسة حديثة: الطلاق يعجل بالوفاة أكثر من الإدمان

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الطلاق

الإدمان

الوفاة

تدخين

كشفت دراسة حديثة أن الأزواج المنفصلين أكثر عرضة للموت من الذين يدمنون المشروبات الكحولية ويعانون مشاكل مالية.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 13611 بالغا أمريكيا تتراوح أعمارهم من 50 عاما وما فوق، حول حياتهم على مدار السنوات الست عشرة السابقة، كما تم جمع بيانات أولئك الذين ماتوا.

واستجوب الفريق المشاركين حول 57 من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كما تم استبعاد التدابير الطبية والبيولوجية، بحسب موقع "نيو ساينتست".

جاء السبب الأول للوفاة المبكرة هو التدخين، واحتل الطلاق المرتبة الثانية، ثم تعاطي الكحول، والصعوبات المالية والبطالة.

وأظهرت الدراسات السابقة أيضا أن المطلقين أكثر عرضة للمعاناة من الإفراط في تناول المشروبات الكحولية ومشاكل المال، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية.

وتختلف معدلات الوفيات حسب الجنس بين السكان البيض وغير البيض وأولئك الذين أكملوا المدرسة الثانوية والذين لم يكملوها.


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