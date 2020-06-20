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صور مرعبة .. مسن تتساقط عليه ثعابين أثناء سيره بالشارع

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صور مرعبة .. مسن تتساقط عليه ثعابين أثناء سيره بالشارع
صور مرعبة .. مسن تتساقط عليه ثعابين أثناء سيره بالشارع

عبد القادر وحيد- متابعات

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الشارع

ثعابين

مسن سبعيني

في واقعة نادرة تعرض مسن بريطاني لسقوط ثعابين فوق رأسه أثناء سيره بأحد الشوارع.

وكان المسن السبعيني في لندن يسير في الصباح برفقة كلابه الأربعة بالشوارع، حيث سقط عليه ثلاث ثعابين وكأن السماء تمطر ثعابين على حد وصفه.

وعاش المسن السبعيني لحظات مرعبة حيث سقط على الأرض وفوجي بثعبانين يقتربان منه، منوها أن الثعابين سقطت من شجرة كانت تقترب منها محاولة افتراس بيض غراب لكن الغراب طردهم فسقطوا على الأرض .

وقد تمكن الرجل المسن من الهرب بمساعدة كلابه واتصل بالشرطة لتحذير السكان، من هجوم الثعابين .


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