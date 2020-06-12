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علماء: شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

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شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
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فتحي مجدي

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كشفت دراسة نشرتها جمعية السرطان الأمريكية، أن تناول القهوة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بخمسة أنواع من السرطان.
إذ بينت الدراسة التي نشرتها الجمعية، أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وسرطان بطانة الرحم وسرطان الفم والبلعوم والحنجرة وسرطان الجلد.

كما تشير الدراسة أيضًا إلى أن شرب القهوة قد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان في الجهاز الهضمي.

وقالت الدراسة التي أشرف عليها فريق بحثي بقيادة الدكتورة شيريل روك، إن "استهلاك القهوة يقلل على الأرجح من خطر الإصابة بسرطان الكبد وسرطان بطانة الرحم".

وأضافت: "هناك بعض الأدلة على أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بسرطانات الفم والبلعوم والحنجرة وكذلك سرطان الجلد القاعدي لدى الرجال والنساء، وربما سرطان الجلد الخبيث لدى النساء"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

وأشار الباحثون إلى أن سبب آثار القهوة على الحماية ما زال غير مفهوم تمامًا، لافتين إلى المئات من المركبات النشطة بيولوجيا، بما في ذلك الكافيين، الفلافونويد، الليجنان، والبوليفينول الأخرى التي تحتوي عليها القهوة.

وأضافوا: "لقد ثبت أن هذه المركبات ومركبات القهوة الأخرى تزيد الطاقة، وتمنع تلف الخلايا، وتنظم الجينات المشاركة في إصلاح الحمض النووي، ولها خصائص مضادة للالتهابات".

و"تؤثر القهوة أيضًا على التمثيل الغذائي للكبد من المواد المسرطنة، وبالتالي قد تسهم هذه العوامل أيضًا في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان في الجهاز الهضمي"، وفق الدراسة.

ومع ذلك، ينبه الباحثون على ضرورة عدم شرب القهوة الساخنة. وأضافوا: "أشارت الدراسات السابقة إلى أن تناول المشروبات الساخنة للغاية، التي تزيد عن 149 درجة فهرنهايت، مثل القهوة والشاي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، وقد دعم تحليل تلوي حديث هذا الاستنتاج".

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