بالفيديو.. انهيار مطرب مصري شهير بعد وفاة والدته

دخل المطرب الشعبي شريف يسري المعروف بلقب "شيكو" في نوبة بكاء شديد وانهايار عقب وفاة والدته.



وجاءت الوفاة بعد أيام من استغاثته بأصدقائه ومعارفه لنجدتها.

ونشر "شيكو" مساء يوم الأربعاء مقطع فيديو عبر صفحته على "فيس بوك" منهارا بالبكاء، قائلا: "محدش يكلملي حد.. شكرا شكرا أمي ماتت".



وتعاطف المغردون والمدونون مع "شيكو" وتضامنوا معه عبر صفحته، وحرص جمهوره وأصدقاؤه من الوسط الفني على مواساته.



وكان "شيكو" قد نشر مؤخرا فيديو له عبر "فيس بوك" وهو داخل سيارته وكان يستغيث بأي شخص لإنقاذ والدته المسنة التي يشتبه بإصابتها بكورونا.

وكشف "شيكو" عن تهرب الجميع منه بعد علمهم بالأمر خوفا من انتقال الفيروس إليهم، قائلا: "أعمل إيه؟ أمي بتموت مني ومش لاقي حد يساعدني.. وكله بيهرب مني، أبوس رجليكم وقّفوا جنبي".