» احتجاجات جورج فلويد: القبض على نجل نجم هوليود بتهمة ضرب شرطي

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فتحي مجدي

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على نجل الممثل بيل موراي، خلال مشاركته في احتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد شرطي أبيض، بعد رشقه سيارة بحجر.
كان "كالب" البالغ من العمر 27 عامًا - وهو واحد من ستة أبناء للممثل الشهير - يشارك في "احتجاج سلمي إلى حد كبير" في ماساتشوستس، قبل أن يلقى القبض عله بعد شجار بين المتظاهرين وسكان محليين.

وبحسب تقارير، فإن السكان المحليين قاموا بلكم متظاهر، ما أدى إلى تشاجر المشاركين في المظاهرة معهم. واتهم "كالب" بـ "السلوك غير المنضبط وتدمير للممتلكات"، بعد أن ألقى بحجر على سيارة خاصة بأحد السكان.

وتم القبض على كالب بعد ذلك، وواجه تهمتين بالاعتداء والضرب على ضابط شرطة. وبحسب التفاصيل، فإن التهمة التي يواجهها هي الحرق العمد.
ومثل نجل ممثل هوليود أمام المحكمة يوم الثلاثاء. وبحسب ما ورد تم اتهامه بتهمة الاعتداء والضرب على ضابط شرطة، والسلوك غير المنضبط والتهديد بارتكاب جريمة.

ولم يجد القاضي "أي سبب محتمل" لاتهامات التدمير للممتلكات والتهديدات الإرهابية، وفقًا لوثائق المحكمة. وينتظر المحاكمة في نهاية يوليو القادم.

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