"السياحة": إعادة فتح المطاعم والكافتيريات قريبًا

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قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت أن إعادة فتح المطاعم والكافتيريات السياحية سيكون قريبًا، مؤكدًا أن تامين المداخل والمخارج للكافتيريات والمطاعم السياحية من أهم الشروط لإعادة فتحها.
وأضاف "العاصي" ، في إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن أصحاب المطاعم والكافتيريات السياحية حريصون على تطبيق الشروط لرغبتهم في العودة للعمل، مشيرًا إلى إلغاء التراخيص في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات القانونية والاحترازية من فيروس "كورونا".
وأكد مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت، أنه لكل من يمتلك رخصة سياحية من المطاعم والكافتيريات سوف يُسمح له بالعودة للعمل ولكن عن طريق اتباع الاشتراطات الموضوعة لذلك، موضحًا أنه سيتم إجراء تفتيش على المطاعم للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية قبل العودة الفعلية للعمل وأثناءه.

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