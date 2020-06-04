متحدث العاصمة الإدارية: "مشروعاتنا بتصرف على نفسها"

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العاصمة الإدارية

خالد الحسينى

كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة،كواليس اجتماع الرئيس عبد السيسي بالقائمين على تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية، قائلا: "الاجتماع جاء يأتي في إطار متابعة المشروعات القومية المختلفة".

وأضاف "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي أكد استخدام معايير تنفيذ المدن الذكية بالعاصمة الإدارية، موضحا أن العاصمة الإدارية هى أول مدينة ذكية بمصر.

ونوه بأنهم اقتربوا من الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للحي الحكومي، حيث تجاوزت نسبة الانتهاء من الأعمال الانشائية من 85 إلى 90%.

وتابع: "كافة المشروعات التي تنفذ بالعاصمة الإدارية خارج مزانية الدولة"، معلقا: "المشروع بيصرف على نفسه".

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