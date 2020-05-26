  • الثلاثاء 26 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النائبة

تعيين أول قاضية محجبة في إنجلترا

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

استعداداً لاستئناف النشاط..الرياضة تضع بروتوكول مواجهة كورونا

الشرطة السعودية

السعودية.. لاعب دولي يثير ضجة بشأن فتح المساجد والشرطة تتحرك

خبير: "موظفو البنك الأهلي أحسن من السيسي"

البنك الأهلي يكشف حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب «كورونا»

علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية

بدولة عربية.. إلزام كل الشركات بتوفير سكن لعمالها المصابين بكورونا

المترو

المترو: ممنوع الدخول بدون كمامات بدءا من السبت

السعودية

السعودية تعلن موعد الحياة لطبيعتها والتعايش مع كورونا

إصابة فلاح أثناء حادث سير بالزقازيق

مصرع إعلامية مصرية شهيرة في حادث مروع

رجاء الجداوي

شاهد.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

السعودية

السعودية تسمح بإقامة الصلاة بالمساجد واستئناف الطيران وعودة الموظفين

استعداداً لاستئناف النشاط..الرياضة تضع بروتوكول مواجهة كورونا

الرياضة

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وزيرا "الصحة" و "الرياضة" يبحثان تعزيز التعاون للتصدي لفيروس كورونا

#

2 مليار جنيه لقطاع الطيران المدني لمواجهة "كورونا"

#

تخفيف قيود مواجهة "كورونا" في بريطانيا

#

طلب عاجل لـ "هالة زايد" باستثناء 4 فئات من مواجهة كورونا

الشباب والرياضة

اشرف صبحى

النشاط الرياضي

فيروس كورونا

تعكف وزارة الشباب والرياضة حالياً، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقب

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تواصلت مع اللجنة الأولمبية وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو المقبل.

وأوضح صبحي، أن هدفه في المقام الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي.


وأشار وزير الرياضة إلى أن تلك الضوابط والمعايير ملزمة لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الأولمبية المصرية، الاتحادات والأندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 6 أماكن ممنوع التواجد فيها بدون كمامة بدءا من السبت المقبل
» الأهلي يكشف موقف فتحي وعاشور وإكرامي من التدريبات
» سوهاج.. مصرع موظف لتناوله كحول إيثيلي
» ملحمة بطولة الشهيد "علي علي" يرويها زميله تايسون
» رئيس قطاع الطب الوقائي: أجرينا أكثر 200 ألف مسحة طبية
» بارد ليلا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد
» أسعار مفاجئة يسجلها الجنيه أمام الدولار في ثاني أيام العيد
» تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام العيد
» قائد المقاومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم مع الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة
» انقلاب وحرب أهلية في إسرائيل
» خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية