تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، في البنوك الحكومية، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


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