سلطان عمان يتلقى رسالة عاجلة من ملك البحرين.. تعرف على التفاصيل

أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية شكر، لسلطان عمان هيثم بن طارق، بحسب وكالة الأنباء العمانية.



وقالت الوكالة على تويتر": "حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /أبقاه الله/ يتلقى برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ردا على برقية جلالته المعزّية له في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة."

?وتوفي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، في شهر مارس/آذار الماضي.

