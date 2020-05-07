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الإفتاء: صلاة التهجد لا تغني عن التراويح

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الإفتاء

صلاة التراويح

صلاة التهجد

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على سؤال "هل تغني صلاة التهجد عن صلاة التراويح؟"، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وأجاب "عاشور"، قائلًا: إن صلاة التراويح هي الصلاة المخصوصة بليل رمضان وصلاة التهجد تصلي في كل وقت في رمضان أو في غير رمضان ويطلق على الاثنين قيام الليل.

وأضاف "عاشور"، أن صلاة التهجد لا تغني عن التراويح فكل صلاة برأسها أي نصلي التراويح، وهي الأولى في شهر رمضان فإن استطعت أن تصلي التراويح ثم بعد ذلك تصلي التهجد فيكون هذا أفضل.

وأشار الى أنه إن لم تستطع فاجعل تهجدك في أول الليل صلاة تراويح حتى تصلي الصلاة الخاصة بشهر رمضان المبارك.


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