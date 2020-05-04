  • الإثنين 04 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

مفاجآت بعد تشريح جثث ضحايا "كورونا"

الرئيس الأمريكي

ترامب يعلن رقما صادما للوفيات في الولايات المتحدة بسبب "كورونا"

مجدى عبد الغنى

بكلمات مؤثرة.. "عبد الغني" يحيي ذكرى ميلاد "مبارك"

ارشيف

الكويت تعلن موعد عودة النشاط الكروى

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

أول تعليق لمطلق شائعة مرض زعيم كوريا الشمالية بعد ظهوره متعافيا

مرتضى منصور

مفاجآت جديدة يكشفها "مرتضى" بشأن "كهربا"

إكسبو 2020 دبي

كورونا يتسبب في تأجيل "إكسبو 2020" في دبي لهذا الموعد

رضا عبد العال

رضا عبد العال يفتح النار على نجل مرتضى منصور

السعودية

السعودية..قرار من السلطات بعد دخول أطفال إلى مراكز تسوق

محمد عبد الوهاب

تعرف على قصة رحيل محمد عبد الوهاب المأساوية

الكويت تعلن موعد عودة النشاط الكروى

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

حقيقة عودة النشاط الرياضى منتصف مايو

#

الدوري الألماني يتحدى كورونا ويعلن عودة المسابقة

#

دولة عربية تعلن عودة حركة الطيران في هذا الموعد

#

إيطاليا تدرس عودة النشاط الرياضي بلقاء اليوفي وميلان

الكويت

عودة

الزمالك

كهربا

نشاط

حدد الاتحاد الكويتى لكرة القدم 11 سبتمبر المقبل، موعدا لاستئناف بطولة  الدوري، الذي توقفت منافساته في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي: "أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات فهد الهملان، أنه بناء على طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتحديد موعد استئناف الموسم الرياضي الحالي 2019- 2020، قرر الاتحاد الكويتي تحديد تاريخ 11 سبتمبر المقبل، لاستئناف المنافسات".

وأضاف البيان: "منافسات الدوري الكويتي، سوف تعود باللقاء المؤجل بين الكويت والنصر، يوم 11 سبتمبر المقبل، على أن ينتهي الموسم الحالي، في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وسيقام الدور ربع النهائي من كأس سمو الأمير، يومي 17 و18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما سيقام دور النصف نهائي، يوم 22 من نفس الشهر، على أن يجري تحديد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» راتب خيالى يبقي "مبابى" بصفوف «سان جيرمان»
» عمرو عبد الجليل يشعل مواقع التواصل بـ فيديو جديد
» كيف انتشر كورونا في روسيا؟.. كبير أطباء الأوبئة يرد
» القصة الكاملة لانفصال "كهربا" عن شقيقة نجمة مسرح مصر
» مبادرة جديدة تطلقها السياحة بعنوان " المتاحف التخيلية"
» مصرفية تكشف قيمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر
» فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل
» الصحة العالمية تكشف حقيقة مشاركتها في تقرير تحليلي بمصر
» حجر صحى لـ "رونالدو" بإيطاليا
» اجتماع مهم لـمجلس الأهلى
» "الجبلاية" تطالب "كاف" بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية