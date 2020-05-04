الكويت تعلن موعد عودة النشاط الكروى

04 مايو 2020 - 12:24 م

حدد الاتحاد الكويتى لكرة القدم 11 سبتمبر المقبل، موعدا لاستئناف بطولة الدوري، الذي توقفت منافساته في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي: "أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات فهد الهملان، أنه بناء على طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتحديد موعد استئناف الموسم الرياضي الحالي 2019- 2020، قرر الاتحاد الكويتي تحديد تاريخ 11 سبتمبر المقبل، لاستئناف المنافسات".

وأضاف البيان: "منافسات الدوري الكويتي، سوف تعود باللقاء المؤجل بين الكويت والنصر، يوم 11 سبتمبر المقبل، على أن ينتهي الموسم الحالي، في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وسيقام الدور ربع النهائي من كأس سمو الأمير، يومي 17 و18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما سيقام دور النصف نهائي، يوم 22 من نفس الشهر، على أن يجري تحديد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.