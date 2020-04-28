» تحذير من الأمم المتحدة بشأن تفشي كورونا بدولة عربية دون اكتشافه

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وكالات- الدويني فولي

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اليمن

فيروس

فيروس كورونا

تفشي

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن فيروس كورونا قد يكون انتشر في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.
وقالت في بيان صادر عن المكتب الأممي لتنسيق الشئون الإنسانية: "بقي اليمن حتى الآن، خلافا لبقية بلدان منطقة شرق البحر المتوسط، بحالة إصابة كورونا واحدة مؤكدة مخبريا، تم إعلانها بمحافظة حضرموت في 10 أبريل الجاري".

ونقل البيان عن منسقة الشئون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، قولها: "حذرنا منذ أول إصابة بكورونا من أن الفيروس موجود الآن في اليمن، وقد ينتشر بسرعة".
وأضافت: "العوامل كلها موجودة هنا، حيث مستويات منخفضة من المناعة العامة، ومستويات عالية من الضعف الحاد، ونظام صحي هش ومثقل".
ولفتت إلى أنه "استنادا إلى أنماط انتقال الفيروس في البلدان الأخرى، وبعد مرور 17 يوما منذ إعلان الحالة الأولى، تحذر الوكالات من أن هناك احتمالا حقيقيا جدا أن يكون الفيروس قد تم انتشاره دون اكتشافه أو التخفيف من حدته داخل المجتمعات المحلية".
وتابعت غراندي: "هذا يزيد من احتمال حدوث زيادة في الحالات التي قد تطغى بسرعة على القدرات الصحية".
وأردفت: "ليس هناك وقت لنضيعه.. يجب إعلام الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث، حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم وأسرهم".
أعلنت الحكومة شفاء الإصابة الوحيدة المعلنة بكورونا في البلاد.
ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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