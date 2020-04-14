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التموين: زيادة 1000 سرير بأجهزة تنفس لاستقبال حالات كورونا

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مصيلحي
مصيلحي
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أحمد سالم

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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد لدينا 4 آلاف سرير بأجهزة  تنفس صناعى بالمستشفيات وجارى زيادة 1000 سرير أخر، كما أن 85 ?? من الحالات المصابة بفيروس كورونا حالات بسيطة، وأن خطورة الفيروس أنه سريع الانتشار، كما أنه يتم إعداد مناطق عزل فى مراكز الشباب والمدن الجامعية ومراكز إيواء من وزارة التضامن حتى يكون لدينا كافة الاستعدادات.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد أن أحد أعضاء اللجنة الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا كما أن التعاون بين الحكومة والمواطنين سيكون له أثر إيجابى، لافتا إلى أن الخطورة ليست فى المرض وإنما فى انتشار الفيروس وأن عدم اتخاذ الإجراءات يؤدى الى الانتشار مثلما حدث قى بعض الدول مثل إيطاليا، حيث تجاهلت ظهور حالات الإصابة بالكورنيش أدى إلى الانتشار، لافتا إلى أن الوضع الوبائي فى مصر متوازن ولكن يجب المزيد من الحذر كما أن 10 الأيام المقبلة يتطلب اتباع الحذر.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد ، توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية، وطمأن المواطنين، مؤكدا أن التزاحم على السلع لا داعي له، طالما أن السلع تتوافر بكميات كبيرة تكفي احتياجاتنا لعدة شهور.

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