» أول تعليق من "مجدى" بعد خروجه من الحجر الصحى

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أعلن محمد مجدى لاعب نادي الإسماعيلي، سلبية تحليله الخاص بفيروس كورونا الجديد، بعدما كان موضوعا في الحجر الصحي صباح أمس الجمعة، مطالبا المواطنين بالدعاء له.

وحرص "مجدي" على طمأنة متابعيه عبر "فيس بوك"، أنه بعد إجراء الفحص ثبت أنه غير مصاب بفيروس كورونا، وأن النتيجة ظهرت سلبية.

وتابع قائلا: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، النتيجة طلعت سلبي، والله ما عارف أقول أي كمية الحب والدعاوي والناس اللي كلمتني والناس اللي بعتتلي رسايل كتير ومعرفتش أرد، هكلمهم واحد واحد أشكرهم على اهتمامهم وحبهم، ربنا يبعد عنا كل شر، وبالنسبة لموضوع زراعة الشعر مكنش لي أي أسباب في تعبي أنا اتحجزت عشان عندي مشكلة في صورة الدم بتاعتي وربنا يبعد عننا أي حاجة وحشة.

وكان اللاعب غرد صباح أمس، بصورة له وهو في الحجر الصحي مطالبا متابعيه بالدعاء له، الأمر الذي جعل الجميع يعلن أنه قد أُصيب بفيروس كورونا الجديد.


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