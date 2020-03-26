» وزير الإعلام: أزمة فيروس كورونا أخطر من أحداث 11 سبتمبر

26 مارس 2020 - 11:00 م

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدول التي تعامت مع فيروس كورونا باستهتار تطور الوضع فيها وأصبح الوضع خارج عن السيطرة، مشيرًا إلى أن الوضع في مصر تحت السيطرة، ولذلك يتم العمل على تقليل الاحتكاك.



وأضاف: «ولكن لدينا مشكلة الازدحام في المترو والقطارات، ونعمل على تقليل هذا الازدحام من خلال زيادة عدد القطارات، وتغيير توقيت خروج الموظفين من العمل، لتقليل الكثافة في وسائل النقل بشكل عام».



وتابع «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مصر جزء من العالم، وأزمة كورونا أخطر من أحداث 11 سبتمبر التي حدثت في أمريكا وأثرت على العالم أجمع، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالم كله متأثر بهذا الفيروس، وسيتأثر العالم كله بأزمة اقتصادية كبير بعد القضاء على هذا الفيروس.



وأوضح، أن الحكومة كانت حريصة على وضع العديد من الاحتمالات في الموازنة العامة للدولة الجديدة، لكي تكون الموازنة مرنة للتعامل مع أي طارئ، لافتًا إلى أنا الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع أزمة كورونا إلى حد كبير.



وذكر أن المواطن يقع عليه العبء الأكبر في أزمة فيروس كورونا، خاصة وأن الحكومة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد هذا الفيروس، لافتًا إلى أن المصريين إذا التزموا بفترة الحظر خلال 14 يومًا كما دعت الحكومة، فستخرج مصر من هذه الأزمة بإذن الله.

