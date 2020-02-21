رسميًا.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

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مانشستر سيتى وليفربول
مانشستر سيتى وليفربول
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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخامس من شهر إبريل المقبل موعدًا لمباراة مانشستر سيتي مع نظيره ليفربول، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

أعلن الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن تحديد يوم الخامس من شهر ابريل القادم، موعدا لمواجهة ليفربول، في الجولة الـ32، من البريميرليج.

من المتوقع أن تكون مواجهة السيتي، احتفالية بالنسبة لفريق ليفربول، في حال نجح الريدز، تحقيق الفوز خلال المباريات الخمس المقبلة، ليتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ موسم 1990 – 1991.

كان الريدز، قد حسم لقاء الدور الأول، الذى أقيم على ملعب "أنفيلد"، في شهر نوفمبر الماضى، بنتيجة 3 – 1، سجل ثلاثية ليفربول، فابينيو، محمد صلاح وساديو مانى، بينما أحرز هدف السيتي الوحيد،برناردو سيلفا.

ويتصدر ليفربول حاليا، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 76 نقطة، ويواجه يوم الاثنين المقبل، مضيفه فريق وست هام يونايتد، بينما يأتي مانشستر سيتي، المركز الثانى برصيد 54 نقطة، ويلعب غدا أمام ليستر سيتي، في الجولة الـ27.

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