» اتفاق بين أمريكا وطالبان في 29 فبراير

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، اليوم الجمعة، إن من المتوقع إبرام اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية في 29 فبراير الجاري.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وطالبان تجريان محادثات للتوصل لتسوية سياسية لإنهاء الصراع في أفغانستان وتقليص الوجود الأمريكي في المنطقة.
وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.