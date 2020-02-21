» اتفاق بين أمريكا وطالبان في 29 فبراير

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، اليوم الجمعة، إن من المتوقع إبرام اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية في 29 فبراير الجاري.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، اليوم الجمعة، إن من المتوقع إبرام اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية في 29 فبراير الجاري.