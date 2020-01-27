المغرب يقرر إعادة 100 من رعاياه في ووهان الصينية

27 يناير 2020 - 11:05 م

قرر المغرب، الإثنين، إعادة 100 من مواطنيه المتواجدين في مدينة ووهان الصينية؛ بسبب "فيروس" كورونا، حسب بيان للديوان الملكي.



وجاء البيان عقب ترأس العاهل المغربي محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل مخصصة لوضعية مواطنيه في ووهان، الذي وضعتها السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب "كورونا".



ولفت البيان إلى أن "العاهل المغربي أعطى تعليماته لإعادة المائة مواطن، الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، والموجودين حاليا بهذا الإقليم، إلى أرض الوطن".

ودعا إلى "اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة، والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال، وتأمين المتابعة والتنسيق اللازمين".



وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان، وسط البلاد.



وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 82، بينما الإصابات إلى ألفين و744، بينها 461 حالة متقدمة، في عموم البلاد.

وخارج الصين، سجلت إصابتين في "ماكاو" ذاتية الحكم، و3 بتايوان، و8 بتايلاند، و4 بكوريا الجنوبية، و4 باليابان، و5 بالولايات المتحدة، و3 بفيتنام، و4 بسنغافورة.



كما سجلت، حالة إصابة في النيبال، و4 بماليزيا، و3 بفرنسا، وحالة واحدة بكندا، و5 بأستراليا.

