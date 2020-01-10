العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن

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العراق

إيران

مجلس الأمن

اراضى العراق

ندد العراق بقص إيران أراضيه بحجة الدفاع عن نفسها أمام الولايات المتحدة.

جاء هذا في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، يشكو فيها إيران.

واعتبر أن قصف الأراضي العراقية بحجة دفاع إيران عن نفسها مرفوض بتاتاً، وينتهك مبادئ حسن الجوار، بحسب "العربية نت".

وشجبت الشكوى العراقية لمجلس الأمن إقحام البلاد في صراعات إقليمية أو دولية.

وكانت إيران قد أعلنت، الثلاثاء، قيامها بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتان تضمان قوات أمريكية.


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