مفاجآت في وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

09 يناير 2020 - 11:07 ص

اندلع حريق، صباح اليوم الخميس، في فيلا إيهاب توفيق، بمدينة نصر، أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بالاختناق.

وكشف الفنان إيهاب توفيق عن أن والده فى الفيلا اكتشف فى الصباح الباكر اندلاع حريق هائل فى الطابق العلوى الذى يسكن به والد الفنان إيهاب توفيق.

وحاول إيهاب توفيق أن ينقذ والده قبل أن تلتهمه النيران، إلا أن الحريق لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف.

وكان الفنان خالد بيومى، عضو نقابة المهن الموسيقية، نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بسبب الحريق الذى نشب فى فيلا إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس.

وقال الفنان خالد بيومى: "البقاء والدوام لله تعالى حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده الآن، ربنا يصبركم يا رب".

وكان حريق اندلع فى فيلا الفنان إيهاب توفيق، اليوم، الخميس، ولم يتم الكشف عن أسبابه.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.

وكان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc ، وكشف عن حقيقة الكليبات التى طرحت له، حيث قال: إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، وأكد أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.



