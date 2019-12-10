«كانت نائمة بجواري فاستيقظت لأجدها في حضن رجل آخر»

أقدم شخص في العقد الثالث من عمره، مقيم بدائرة قسم المرج، يعمل مقاول، على التخلص من زوجته عن طريق طعنها بسكين في رقبتها.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغًا ورد من مقاول يفيد بالعثور على زوجته، ملاقاة غارقة في دمائها إثر طعن بآلة حادة.

وأقر الزوج أمام المباحث أنه خلال تواجده بالمنزل كانت زوجته تقوم بشراء بعض احتياجات المنزل، وعقب دخولها العقار سمع صوت استغاثة، وعندما خرج لاستطلاع الأمر عثر على زوجته مصابة بطعن ذبحي بالرقبة، كما لاحظ هروب شخص من العقار؛ وأخبرته زوجته بقيام شخص معلوم لديه "سائق" بالتعدي عليها، وعندما حاول ملاحقته فشل.

وتابع المبلغ، عندما فشلت في اللحاق به عدت إلى زوجتي، فاكتشفت أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، واتهم شاب يعمل سائق بقتل زوجته لوجود خلافات مالية بينهم.

وانتقلت قوة من قسم شرطة المرج، وبالفحص والمعاينة، أثارت رواية زوج المجني عليها الشكوك في ذهن رجال المباحث.

وباستجوابه مرة ثانية مع الضغط وتضييق الحصار عليه أقر المتهم بارتكابه للواقعة، حيث قال خلال اعترافاته؛ "خلال نومي بالمنزل، استيقظت ولدى خروجي من غرفة النوم، وجد الباب مغلقًا من الخارج، وأشار إلى أنه عندما فشل في فتح الباب قفز من نافذة تطل على الصالة ففوجئ بزوجته في أحضان السائق، الذي لاذ بالهرب قبل أن يتمكن من الإمساك به".

وتابع؛ أنه عندما فشل في ضبط عشيق زوجته، قام باستلال سكينًا من المطبخ ووجه لها عدة طعنات بالجسد ثم ذبحتها انتقاما لشرفي.

وأكمل المتهم، بعدما تبين لي أن زوجتي لفظت أنفاسها الأخيرة، فكرت في حيلة كي أتجنب المسائلة الجنائية، فاختلقت رواية أن مقتلها على يد السائق، الذي تمكن من الهرب وألقت قوات الأمن القبض عليه بعد هروبه إلى محافظة سوهاج.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.