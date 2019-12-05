مصرع 280 شخصا جراء السيول في بلدان شرق إفريقيا

05 ديسمبر 2019 - 11:20 م

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن 280 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، خلال الأشهر الستة الماضية، جرّاء سيول وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في بلدان شرق إفريقيا.



جاء ذلك في تقرير أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.



وأوضح أن الأمطار الغزيرة منذ يونيو/ حزيران وحتى ديسمبر/كانون الأول الجاري، أثرت بشدة على دول شرق القارة الإفريقية، مثل كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وجيبوتي، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وإثيوبيا، وبوروندي، وأوغندا.

وأشار التقرير أن 280 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء ذلك، كما تضرر أكثر من 2.8 مليون شخص من هطل الأمطار الغزيرة.



وأضاف أن المنازل والبنى التحتية والمناطق الزراعية تضررت إلى حد كبير.

ولفت التقرير إلى إمكانية زيادة الأمطار، الأمراض المعدية مثل الكوليرا.