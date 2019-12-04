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ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع السيراميك السودان لـ 23 قتيلا

قضايا وحوادث

حريق مصنع السيراميك في السودان
حريق مصنع السيراميك في السودان

متابعات - أمينة عبد العال

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الخرطوم

كوبر

حريق مصنع السيراميك

ارتفع عدد ضحايا حريق مصنع السيراميك في السودان إلي 23 قتيل فيما زاد عدد المصابين ليصل إلي 130 مصاب.

يذكر أن الحريق اندلع بعد انفجار صهريج يحتوي علي غاز في مصنع " سالومي" للسيراميك بمنطقة كوبر شمال الخرطوم أثناء تفريع حمولته في صهاريج أرضية، حسبما نشرت وكالة الأنباء السودانية.

وأشارت الوكالة إلي أنه تم نقل المصابين إلي مستشفيات في الخرطوم لتلقي العلاج اللازم، وأن وزارة الصحة الاتحادية وجهت رسائل للمواطنين للتبرع بالدم.


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