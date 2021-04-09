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18 دولة أوربية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار

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18 دولة أوربية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 09-04-2021 11:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت 18 دولة أوربية أنها تدين قتل المتظاهرين ضد حكم المجلس العسكري في ميانمار ، من خلال بيان تم نشره صباح اليوم الجمعة .
و كانت وسائل الإعلام المحلية في ميانمار ذكرت أمس أن 11 متظاهر علي الأقل قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في بلدة بشمال غرب البلاد بعد وصول عربات محملة بالجنود لقمع احتجاج مناهض للمجلس العسكري الحاكم .
و أشارت الصحف المحلية إلي أن المحتجين كانوا مسلحين ببنادق محلية الصنع و سكاكين وقنابل حارقة و ردوا بها علي القوات في بلدة تيز وأنه تم استدعاء المزيد من الجنود لمواجهتهم .
 

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