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الناظر: الكلام بصوت مرتفع يزيد من احتمالية الإصابة بكورونا

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية
هاني الناظر
 
الإثنين، 02-11-2020 10:29 ص إيمان هاني


أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الاسبق، أن فيروس كورونا ينشط شتاءً ويقل صيفًا، لافتَا إلى أن التوقعات تشير ارتفاع الإصابات المرحلة المقبلة بسبب الشتاء.
وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن غسيل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة أمر ليس صعبًا، معقبًا: "لو أنا غسلت أيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية فيروس كورونا ينتهي".
ولفت إلى أن الخط الأول للدفع عن فيروس كورونا هو ارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة خفض الصوت أثناء الكلام، معقبًا: "لما تتكلم بصوت عالي الرزاز هينتقل مسافة أطول، وبالتالي نسبة الإصابة ترتفع".


 

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