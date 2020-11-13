الجمعة، 13-11-2020
01:48 م
إيمان هاني
أعرب
الإعلامي محمد موسي ،عن استيائه للهجوم المتكرر على النبي محمد صلي الله عليه وسلم، من قبل ضعاف النفوس
مطالبا بعدم التهاون من هؤلاء المتطاولون على سيد الخلق وأشرفهم، والذي كان آخرهم يوسف
هاني.
وأضاف
موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم
، هذا الشخص لا
يجب التهاون معه أو مسامحته لعدم فتح الباب لأمثاله للتطاول مثله.
وتابع:"
يجب معاقبة هذا الشخص ومحاسبته حساب الملكين
حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر".
وتستمر
النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع يوسف هاني المتهم بإزداء الأديان وتوجيه الإساءة
إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على موقع التواصل الاجتماعي.