السبت 05 ديسمبر 2020
توقيت مصر 10:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة مسيحية شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

رسالة مؤثرة من والدة حلا الترك لابنتها بعد رفعها الدعوي القضائية

إجلاء الجزائريين من مصر والسعودية

أخيرا.. أمريكا تمنح مئات الآلاف من الهاجرين تصاريح عمل

اختفاء مرتضى منصور في ظروف غامضة

انطلاق الانتخابات البرلمانية الأولي في عهد الأمير نواف

تدهور الحالة الصحية لـ " البشير" ونقله إلي المستشفي العسكري

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

طقس شديد البردوة غدًا.. الأرصاد تحذر

الدولار أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار

ADS
 

مفسرة أحلام تصدم متصلة :" ده سحر "

ككككك
مفسرة أحلام تصدم متصلة :" ده سحر "
 
السبت، 05-12-2020 10:15 ص إيمان هاني

صدمت هند عبد الهادي الباحثة في علم تفسير الأحلام والرؤى، متصلة، في تفسير حلمها، مطالبة إياها بقراءة الرقية الشرعية.
وقالت المتصلة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، :"بنتي بعد ما تمت خطبتها لقريبها وبعد حفل الخطوبة، وجدت عين سوداء في جسدها، وبالتحديد في الظهر، وبعد أن لمستها؛ تحول لونها للأخضر، وكل لما يتقدم لها عريس تتخانق معاه، وتديه الشبكة".
فيما ردت المفسرة، قائلة :"بنتك لما ترفض العرسان ولا يكمل لها أي خطوبة؛ يعود للسحر أو للنفس العاشق، وعليكي بالرقية الشرعية، ولا تذهبي لأحد، وعليها قراءة سورة البقرة على الماء ثم شربها لمدة 41 يوما".
وتابعت هند عبد الهادي، الباحثة في علم تفسير الأحلام والرؤى، أنه عليها أن تداوم على الرقية الشرعية صباحا ومساء، وتداوم على قراءة سورة مريم 3 مرات في اليوم، فهي تساعد على إتمام الزواج.
ووجهت المفسرة، نصيحة للمتصلة، قائلة :"هاتي ماء ساقع جدا، ويقرأ عليه الرقية الشرعية وسورة البقرة وسورة الجن وسورة محمد وسورة يوسف، وتلقى على الظهر، وعلى سلسلة الظهر بالتحديد".
 

إقرأ ايضا

الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي

الفقى: شيء خطير تواجهه مصر حاليا

الإعلامي رامي رضوان

رامي رضوان عن إصابته بكورونا : أنا صعبان عليا الفيروس

20191123152814892

حقيقة تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

أخبار متعلقة

سد النهضة

دا أخر كلام.. خبير دولي يحطم أحلام إثيوبيا بشأن السد

البنك المركزى المصرى

قرار عاجل من المركزي المصري و7 بنوك ترفض التفعيل

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: "نصف طلاب مصر مش بتدفع المصاريف"

الشيخ خالد الجندي

الجندي: علم تفسير الأحلام فهلوة وتخمين

الإعلامي محمد موسي

موسى: "لازم نجيب الشخص دا ونحاسبه حساب الملكين"

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية

بـ 13 مليار .. محافظ الاسكندرية يزف خبر سار لمواطنيها