قرار عاجل من المركزي المصري و7 بنوك ترفض التفعيل

الإثنين، 23-11-2020
08:23 ص
إيمان هاني
أكدت
الدكتورة بسنت فهمي
، الخبيرة المصرفية، وعضو مجلس النواب المصري، أن قرار البنك المركزي
المصري، بخفض سعر الفائدة يؤثر سلبًا على القوة الشرائية.
وأضافت
فهمي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ابن البلد" المذاع عبر فضائية الحدث
اليوم، أن هناك 7 بنوك لم تفعل قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 0.5 % للإيداع والقروض،
وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي بها البلاد حيال تفشي فيروس كورونا.
وكانت
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قالت إنه تم تخفيض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى
9.25 بالمئة من 9.75 بالمئة، وسعر الإيداع إلى 8.25 بالمئة من 8.75 بالمئة، متوقعة
أنه من الممكن ان يظل التضخم في أوائل خانة الآحاد في الربع الأخير من 2020، أي دون
الحد الأدنى البالغ ستة بالمئة للنطاق المستهدف.