مفاجأة سيتم تطبيقها اليوم علي المدارس ..يفجرها وزير التعليم

الإثنين، 14-12-2020
08:22 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
، أن هناك ضوابط
صارمة وواضحة يجب علي المدارس الالتزام بها ، قائلا :" المدرسة ليس لها الحق منفردة
ان تعطي قرارات الي الطلاب من اجل البقاء في المنازل" .
وأضاف شوقي ،خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع
علي قناه ام بي سي مصر ، قائلا:" أي مدرسة تقوم بأخذ قرار مثل هذا يتم تبليغ وزارة
التربية والتعليم
به ، مشيرا إلي أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات بكيفية غلق فصل في مدرسة
أو غلق عدد من الفصول أو غلق المدرسة بالكامل .
وتابع:" أرقام الإصابات التي لدينا لا تستدعي لأي غلق
واي قرار يتعلق بالإصابة ستتخذ الوزارة دون الرجوع أو انتظار احد وهناك العديد من المدارس
يسيئون استخدام حالات فيروس كورونا" .
وواصل:" اليوم سيتم ارسال كتاب دوري شديد اللهجة الي المدارس بسبب
فرض PCR علي الطلاب اجباري وهذا لم
نفرضه ولا نريد ان نتحدث عن الاغلاق" .