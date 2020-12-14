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مفاجأة سيتم تطبيقها اليوم علي المدارس ..يفجرها وزير التعليم

طارق شوقي وزير التربية و التعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
 
الإثنين، 14-12-2020 08:22 ص إيمان هاني
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن هناك ضوابط صارمة وواضحة يجب علي المدارس الالتزام بها ، قائلا :" المدرسة ليس لها الحق منفردة ان تعطي قرارات الي الطلاب من اجل البقاء في المنازل" .

وأضاف شوقي ،خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، قائلا:" أي مدرسة تقوم بأخذ قرار مثل هذا يتم تبليغ وزارة التربية والتعليم به ، مشيرا إلي أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات بكيفية غلق فصل في مدرسة أو غلق عدد من الفصول أو غلق المدرسة بالكامل .

وتابع:" أرقام الإصابات التي لدينا لا تستدعي لأي غلق واي قرار يتعلق بالإصابة ستتخذ الوزارة دون الرجوع أو انتظار احد وهناك العديد من المدارس يسيئون استخدام حالات فيروس كورونا" .

وواصل:" اليوم  سيتم ارسال كتاب دوري شديد اللهجة الي المدارس بسبب فرض PCR علي الطلاب اجباري وهذا لم نفرضه ولا نريد ان نتحدث عن الاغلاق" .

 

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