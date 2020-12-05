السبت، 05-12-2020
01:18 م
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مباراة نهائي كأس مصر
بين فريقي
"الأهلي وطلائع الجيش
" اليوم ، مؤكدا أنه يتمنى أن يفوز طلائع الجيش
بالبطولة.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"
المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "أنا نفسي طلائع الجيش
مش
عشان الأهلي.. متفهمونيش غلط، عايزين البطولات تتوزع"، معقبا: "الاهلي واخد
الدوري ووصل لنهائي كأس، كفاية".
وتابع: "أنا حابب أن يكون في منافسة وتنوع، طلائع الجيش
فريق محترم، ومدربه كفء ومناضل"، متمنيا أن يهنىء اليوم فريق طلائع الجيش
بالفوز،
معلقا: "كفاية الأهلي كده".