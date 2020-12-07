مش أول مرة .. رد فعل "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

مسن أوسيم

كشف عصام صدومة، شقيق المهندس صبري الذي يلقي أمواله من البلكونة بأوسيم، سر توزيع شقيقه أموال من البلكونة، موضحا أن شقيقه مهندس بترول على المعاش، ويبلغ 65 عاما، ولديه 7 أولاد.



وأكد "صدومة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه المرة ليست الأولى التي يلقي أمواله فيها من البلكونة بل الثالثة، لافتا إلى أن شقيقه يشعر أن نهايته اقتربت، وهذه الأموال مال زكاة، موضحا أن شقيقه كان يقف أمام منزله ويوزع النقود، ولكن الناس اجتمعت عليه، فصعد لمنزله وألقى المال من البلكونة.



وأعرب عن رفضه لتصرفات شقيقه، قائلا: "أنا مستاء من تصرفاته بس هو حر، اتصلت عليه وقولتله مينفعش كده، قالي أنا الكبير ولا إنت"، مردفا:" كان يلقى نقود من فئة الـ 100 و200 جنيه".



