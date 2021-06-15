مختار نوح: لهذه الأسباب تم تخفيف الحكم على مرشد الإخوان من الإعدام للمؤبد

الثلاثاء، 15-06-2021
08:06 ص
أحمد عادل شعبان
علق مختار نوح
- المحامي والقيادي السابق في جماعة الإخوان - على الأحكام التي صدرت على عدد من قيادات الإخوان في قضية رابعة
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وقال نوح في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: التجمع في رابعة
نتج عنه عمليات قتل وبالتالي لا فارق بين نية أي شخص تواجد فيه.
وأضاف: مثلا أحد المتهمين كان يعالج المصابين هناك ونيته تقليل عدد الوفيات لكن التجمع نفسه نتج عنه القتل وبالتالي لا فارق هنا في النية.
وتابع: أظن أنه تم تخفيف حكم الإعدام على مرشد الإخوان من الإعدام للمؤبد نظرا لكبر سنه حيث أنه تجاوز الثمانين.