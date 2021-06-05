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إثيوبيا تهاجم مصر بعد نشر تسريب «آبي أحمد»

أرشيفية
أرشيفية
Native
السبت، 05-06-2021 07:00 م
هاجمت إثيوبيا عبر وكالتها الرسمية الإعلام المصري بعد نشر تسجيل صوتي منسوب لرئيس الوزراء آبي أحمد يقول فيه إنه يفضل الموت على تسليم السلطة، وذلك تزامنا مع قرب موعد الانتخابات.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن وسائل إعلام مصرية، وعلى وجه الخصوص "الأهرام أون لاين"، قد تورطت في التضليل الإعلامي بنشر الخبر قبل التحقق من مصداقيته.

ونقلت الوكالة عن مراقبين، قولهم إن "موقع أهرام أون لاين كان يريد خلق حالة من عدم الاستقرار في إثيوبيا بهدف تحقيق أجندتها الخفية التي تروج لها السلطات في مصر والمتمثلة في عدم التفاهم بشأن "سد النهضة" الإثيوبي الكبير".

وأشارت إلى البيان الصادر عن الحزب الحاكم، فيما يخص التسريب، الذي أكد أنه مفبرك ومزيف.

كما أكدت أن "المنافذ الإعلامية العاملة في إثيوبيا قد تحققت من المقاطع الصوتية الأصلية المختلفة من أرشيفاتها، والصوت الذي نشرته هيئة إعلامية "كيلو ميديا" هو تلفيق كامل تم تجميعه معا من خطابات مختلفة أدلى بها رئيس الوزراء في أحداث منفصلة.

وكان موقع "الأهرام أون لاين" الناطق باللغة الإنجليزية، قد ذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في تسريب صوتي إنه "لن يتنازل عن السلطة لمدة 10 سنوات قادمة ولا توجد قوة تستطيع انتزاعها منه وإن وجدت سيواجهها بحزم، وأنه يفضل الموت على تسليم السلطة".
 

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