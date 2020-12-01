لن تصدق .. تكلفة تطوير العشوائيات بالقاهرة

الثلاثاء، 01-12-2020
12:46 م
إيمان هاني
زف المهندس خالد صديق
، مدير صندوق تطوير العشوائيات
، خبر
سار لقاطني العشوائيات
بالقاهرة ، قائلا :" إننا سنشهد عن قريب خلو القاهرة من
العشوائيات
الغير آمنة".
وأوضح "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج
"صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة تطوير
العشوائيات
بالقاهرة وحدها بلغت 16 مليار جنيه.
وتابع :" تكلفة القضاء على العشوائيات
الغير آمنة على
مستوى الجمهورية 38 مليار جنيه، والغير مخططة 318 مليار جنيه، والأسواق العشوائية
44 مليار جنيه".