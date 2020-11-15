الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

برنامج علاجي وتأهيلي لمحمد هاني بالأهلي

ردا علي حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للسعودية.. الجبير : لسنا بحاجة إليها

عمدة «نجريج» يعتذر لـ«صلاح» ويعتزل الإعلام

الإمارات تمنح هذه الفئات من المقيمين الإقامة الذهبية

منتخب مصر فى طريقه لتوجو (صور)

مفاجأة.. نجل «أحلام» ينجح في الصلح بين والدته و«أصالة» بحيلة ذكية

مروان محسن يظهر بمران الأهلي بعد إخلاء سبيله

الرئيس يدعو أمير الكويت لزيارة مصر

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي أفريقيا

قصة الفنانة المسيحية التي هددت بالانتحار للزواج من «الشعراوي»

ADS
 

لم يزر القرية والفرح أقيم بالقاهرة.. مفاجأة تقلب الموازين بإصابة صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
 
الأحد، 15-11-2020 11:44 ص إيمان هاني

فجر ماهر شتية، عمدة قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، مفاجأة  من العيار الثقيل ، بشأن اصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ، بفيروس كورونا.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على
قناة صدى البلد، أن محمد صلاح جاء من إنجلترا إلى فرح شقيقه مباشرة، والذي أقيم في فيلا بمدينة العبور في القاهرة بحضور 70 شخصا.
وكشف ماهر شتية، عمدة قرية نجريج عن أن محمد صلاح لم يذهب إلى قرية نجريج، وتواجد في فرح شقيقه الذي أٌقيم في القاهرة وتم إجراء مسحات وتطهير لقرية نجريح، للأشخاص الذين تواجدوا في الفرح من قرية نجريج من أقارب محمد صلاح، أو أصدقاء العريس والعروسة المقربين.




 

إقرأ ايضا

الرئيس السيسي

الرئيس يدعو أمير الكويت لزيارة مصر

صصصصصصصصص

تفاصيل انهيار بئر على شاب ينقب علي أثار بنجع حمادي

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

سؤال قوي لمحافظ الدقهلية ويرد : مش في سلطتي أعمل كدا

أخبار متعلقة

محمد صلاح

صديقات عروس شقيق محمد صلاح يكشفن تفاصيل جديدة عن الحفل