كريمة: لم أخض في عرض مظهر شاهين

الثلاثاء، 22-12-2020
09:35 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بالمقارن بجامعة الأزهر،
أنه ليس في خصومة شخصية مع الداعية خالد الجندي، أو الدكتور سعد الدين هلالي، في قضية
عدم وقوع الطلاق الشفوي.
وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات لفضائية "الحدث
اليوم"، أن الأزهر الشرف ودار الافتاء المصرية أصدرت فتوى مؤخرًا بأن الطلاق الشفوي
قولًا يقع، وبذلك حسمت قضية الطلاق الشفوي، خاصة أن الأزهر هو مرجعية المسلمين تاريخًا
ودستورًا في كل أنحاء العالم.
ولفت إلى أنه فوجئ بإثارة قضية عدم وقوع الطلاق الشفوي مرة
اخرى، موضحا أن إثارة هذه الأمور مرة أخرى يعتبر اعتداء على مؤسسة الأزهر الشريف.
وأشار إلى أنه عندما حدث جدلًا بينه وبين الداعية مظهر شاهين
،
طالبه بتطليق زوجته، إذا كان يعتبر الطلاق الشفوي لم يقع، معقبًا: "هذا ما حدث،
ولم أخض في الأعراض مثلما تحدث البعض، وأنا مستاء لهذا التطرف الفكري".
وأضاف أن الطلاق في مصر يتم توثيقة لدى المأذون، ولا يتم
الاكتفاء بالطلق الشفوي، معقبا: "إيه الجديد في الحديث عن توثيق الطلاق الشفوي".