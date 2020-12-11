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إعلامي :"السيسي دافع عن سيد الخلق خلال زيارته عن فرنسا "

السيسي
السيسي
 
الجمعة، 11-12-2020 10:32 ص إيمان هاني
أكد الإعلامي أحمد العوضي، أن القنوات المعادية لمصر تعمل على بث الشائعات عن الدولة المصرية، دون أن تتحدث عن أي انجازات تحدث في الدولة المصرية بصورة واضحة للجميع، معقبًا: "اللي مستفزني إن في ناس مصدقة القنوات دي".

وأضاف "العوضي"، خلال تقديمه برنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا:" الرئيس السيسي دافع عن سيد الخلق خلال زيارته عن فرنسا، والقنوات الإخوانية لم تتحدث عن هذا الأمر على الإطلاق، مشددًا على ضرورة أن يقوم الإعلام بنشر الوعي بين المواطنين البسطاء، من خلال نشر المعلومات الصحيحة.

وتابع:" الرئيس السيسي قاد مصر وهي في وضع حرج، وعمل على بنائها، وإعادة الاستقرار بصورة كبيرة، معقبًا: "السيسي أخد مصر وهي بلد ضايعة، شوفي مصر دلوقتي عاملة إزي".
 

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