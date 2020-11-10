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"فترة تجميد".. تطور خطير عن سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
 
الثلاثاء، 10-11-2020 09:37 ص إيمان هاني
توقعت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اهتمام الإدارة الأمريكية بملف سد النهضة سيستمر، معقبة:" التقارير المرفوعة للإدارة الأمريكية من البنك الدولي خطيرة، ومن ثم لن يتم إهمال الشواغل المصرية، وخاصة أن توازنات القوة اختلفت بالنسبة لمصر منذ 2016 وحتى 2020".
وأشار "الطويل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه ربما أسلوب اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة بالملف يختلف، حيث لن يكون هناك الفجاجة التي مارسها ترامب الفترة الأخيرة.
ولفتت إلى أننا قد نشهد فترة تجميد في ملف سد النهضة تمتد إلى شهرين، حيث يبدو أن تسلم الإدارة الامريكية الجديدة لن يكون سلسلا في ضوء تصرفات ترامب، والدعاوى المرفوعة، معقبة :" نتمني أن نصل لحل قبل فبراير القادم حتى لا ندخل المرحلة الحرجة".

 

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