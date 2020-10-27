الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 04:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

خبير: استئناف مصر مباحثات سد النهضة يؤكد للعالم هذا الأمر

سد النهضة
سد النهضة
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:41 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي إن اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية للدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا ينعقد الآن حول سد النهضة وعلى ضوءه سيتم وضع تصور لعودة المفاوضات ومشاركة مصر أمر إيجابي يصب في مصلحة القضية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «أتوقع عودة المفاوضات مرة اخرى بشكل جديد وأعتقد أن اجتماع اليوم نتيجة مباشرة لما تم من محادثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب أفريقيا في ظل موقف مصري ثابت».
وأضاف أن استمرار الوضع الحالي دون تطور مرفوض من مصر ولا عبث فيه وأتوقع ان يكون هناك شروط جديدة تضمن جدية المفاوضات وقد يكون هناك عدد من المراقبين اكبر وستكون جنوب افريقيا راعية للمفاوضات حتى نهاية العام وسيتم ضخ دماء جديدة للمفاوضات عن طريق لإضافة خبراء جدد لتحريك المياه الراكدة.
وأكد انه لابد أن يرى العالم ان مصر قامت بكل السبل لإنجاح المفاوضات وعلى الجميع أن يتسم بالنوايا الحسنة ومبدأ التفاوض يعتمد على الشد والجذب ودائما ما تشهد مراحل مختلفة كما أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستؤثر في الحسابات بشكل أو بآخر.
 

إقرأ ايضا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

أخبار متعلقة

download

السودان يؤكد لمصر موقفه حول هذا الأمر

سد النهضة

«الري» تكشف سر قبول مصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

رسالة شديدة اللهجة من وزير الري لـ أثيوبيا

Capture

دعوة عاجلة من الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة

سد النهضة

وزير الري الأسبق : ما تفعله أثيوبيا بلطجة دولية

الدولار

رئيس بنك قناة السويس: تحرير سعر الصرف كان قرارًا تاريخيًا