مصير ملف سد النهضة بعد فوز بايدن.. عمرو موسى يجيب

الإثنين، 09-11-2020
10:01 ص
إيمان هاني
عقب عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة
الدول العربية، على طريقة تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع ملف سد النهضة
.
وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي
ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا:"
مصر خطت خطوة أخرى بخلاف توسيط الولايات المتحدة الأمريكية وهى طلب مساعدة رئاسة الاتحاد
الأفريقي، معتبرا أن سد النهضة
ملف متوسط المدى، ويحتاج أن تقوم مصر بشرح الموقف أمام
اللوبي الأمريكي.
وتابع:" نتائج الانتخابات الأمريكية وضعت على عاتق مصر مسئوليات
كبيرة جدا لإعادة التفاهم وطرح السياسة والمصلحة المصرية والإقليمية".