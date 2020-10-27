السودان يؤكد لمصر موقفه حول هذا الأمر

الثلاثاء، 27-10-2020
03:13 م
الطيب حسين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي
اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصر
ي بالخرطوم.
وصرح سفير بسام راضي الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "البرهان" أكد حرص السودان مصر
على مواصلة التنسيق مع مصر
في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.
وقال راضي إن الرئيس رحب بأخيه الفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرًا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر
والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا الموقف المصر
ي الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر
على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.
وأشار الرئيس إلى متابعة الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا مساندة مصر
لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبًا بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.
من جانبه؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر
والسودان، مشيدًا في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدًا حرص السودان مصر
على مواصلة التنسيق مع مصر
في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.