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عمرو موسى: سد النهضة مجرد عنوان فرعي ضمن خطة كبيرة جدًا

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عمرو موسى
Native
الخميس، 03-06-2021 04:00 م

أوضح عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن مصر مهتمة ومنغمسة في ملف سد النهضة، وتؤدى دورها على أكمل وجه، داعيا إلى عدم إحداث لغط حول جهود القيادة.
وأشار “موسى”، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتى كانت على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية، حيث إن الدولة تستطيع الوصول إلى أبعد مدى لصد أي ضرر محتمل على الشعب، مشددا على خطورة ملف المياه وسد النهضة، كما دعا إلى السيطرة على الأمر بدلا من الدخول فى حرب مصالح.
وأبان “موسى” أن سد النهضة مجرد عنوان فرعى ضمن خطة كبيرة جدا، فى إشارة إلى تخطيط إثيوبيا لإنشاء 3 سدود أخرى.
وتابع: “المطلوب خلال المرحلة المقبلة بحث زيادة مصادر المياه وتقليل الهدر، وتعظيم قدر المياه المستقبل من نهر النيل، إلى جانب استكمال مشروع قناة جونقلى فى السودان بالتعاون مع مصر من أجل تقليل كميات المياه المهدرة”.
 

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