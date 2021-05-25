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بيان إثيوبي جديد حول مفاوضات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 10:12 م محمد فضل
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع استئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة قريبا، دون تحديد سقف زمني.

وحول العقوبات الأمريكية على إثيوبيا قال متحدث الخارجية دينا مفتي، إن القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية على مسؤولين إثيوبيين غير مبررة وتنعكس على العلاقات الثنائية والإقليمية بيننا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا .

وقبل ذلك وصفت الخارجية الإثيوبية قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على أديس أبابا بـ"المؤسف"، في ردٍ منها على فرض واشنطن قيودًا على أديس أبابا على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تجراي، شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، عبّرت الخارجية الأمريكية مجددا، عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في إقليم تجراي شمال إثيوبيا، محذرة من احتمال حدوث مجاعة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا جراء الأوضاع في إقليم تجراي.
كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في تجراي سواء بالمشاركة المباشرة أو إعاقة وصول المساعدات.
 

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