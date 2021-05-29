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سفير جيبوتي بالقاهرة: زيارة "السيسي" لبلادنا تاريخية وبداية الخير للبلدين

سفير جيبوتي بالقاهرة:
سفير جيبوتي بالقاهرة:
Native
السبت، 29-05-2021 09:43 م محمد فضل
قال السفير محمد ظهر، سفير جيبوتي في القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجيبوتي كأول رئيس مصري يزور جيبوتي هامة جدًا وتاريخية، وتكمن الأهمية أن الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي لم يتمكن من زيارة جمهورية جيبوتي.

وأضاف "ظهر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن الزيارة تضمنت النقاش وتبادل الرؤي حول العديد من القضايا التي هي في صالح الشعبين في مجال الصحة وصناعة الأدوية والصيد والاستزراع السمكي والطيران وإقامة منطقة لوجيستية تجارية للمنتج المصري للدخول للقارة الإفريقية عبر جيبوتي، إلى جانب التنسيق حول تأمين البحر الأحمر وتأمين مضيق باب المندب وقناة السويس، موضحًا أن 30-40% من التجارة العالمية تمر عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، معتبرًا أن الزيارة بداية الخير وسيجد المستثمر المصري أرض خصبة في جيبوتي لتصدير المنتج المصري للقارة الإفريقية.

وتابع سفير جيبوتي في القاهرة، أن جيبوتي تعتبر أحد المداخل الرئيسية لإفريقيا، وتتمتع بموقع استراتيجي في غاية الاهمية ولديها بنية تحتية متطورة، منوهًا بأن المباحثات بين الزعيمين تضمنت تطابق وجهات النظر حول ملف سد النهضة، وأكدوا على ضرورة التعايش السلمي بين مصر والسودان وإثيوبيا والاستناد للاتفاقات الدولية، وضرورة الوصول لحل سلمي بالطرق السلمية لتحقيق التنمية لجميع دول حوض النيل، وضرورة العودة للمفاوضات للوصول لاتفاق ملزم، واحترام الحصص التاريخية، متمنيًا أن يكون النيل وسيلة السلام.
 

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