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النواب : رعاية القاهرة للحوار الوطني الفلسطيني يؤكد مركزية القضية في السياسة المصرية

الحوار الوطني الفلسطيني
الحوار الوطني الفلسطيني
 
الأربعاء، 10-02-2021 11:47 ص متابعات- أمينة عبد العال

أكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لأعمال الحوار الوطني الفلسطيني في الفترة من ٨-٩ فبراير الجارى،  يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية فى السياسة المصرية، خاصة في ظل الفترة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية وما يشهده العالم من تغيرات دولية.
وأوضح "درويش" في تصريحات صحفية " أن الرئيس السيسي حريص على الخروج من الانقسام الفلسطيني الذى ظل لسنوات حائلا دون توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتوفير الشرعية للمفاوض الفلسطيني واستئناف عملية السلام وفق رؤية فلسطينية موحدة وبناء على أسس راسخة من وحدة الموقف الفلسطيني الداخلي .
وأضاف "درويش" أن القاهرة تثق فى وطنية الفصائل الفلسطينية المختلفة وادراكها لضرورات الإسراع في نبذ الخلافات والتوافق على قضايا جوهرية تتصل بترتيب الشأن الداخلي الفلسطيني مثل الانتخابات والتوافق على مرجعيات لاستئناف عملية السلام خاصة فى ظل الترويج لسنوات انه ليس هناك طرف فلسطيني يمكن التفاوض معه.
ولفت "رئيس لجنة العلاقات الخارجية" إلى أنه يشعر بالتفاؤل بنتائج الحوار الوطني الفلسطيني في ضوء ما بذلته وتبذله القاهرة من جهود مخلصة ودءوبة للتهيئة للتوافق الفلسطيني.
 

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