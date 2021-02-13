ما هي البدائل .. سؤال جريء موجه لوزير الخارجية بشأن السد

السبت، 13-02-2021
12:35 م
إيمان هاني
وجه عمرو أديب
، سؤالا لدكتور سامح شكري
، وزير الخارجية حول
بشأن بدائل مصر في مفاوضات السد الإثيوبي، خاصة من اقتراب إثيوبيا من الملء الثاني
لخزان السد.
ومن جهته رد وزير
الخارجية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم
بي سي" الفضائية، قائلا:" إن مصر ملتزمة في المرحلة الحالية في مفاوضات سد
النهضة، بالحديث عن التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول الملء والتشغيل يراعي مصالح
الدول الثلاث بشكل متكافئ، وعبرنا عن إرادتنا السياسية في مراحل التفاوض".
وأكد وزير الخارجية، أن مصر أبدت الكثير من المرونة والتفهم
لمصالح السودان وإثيوبيا، وتسعى للتوافق، وربما يكون هناك اختلاف في أسلوب التفاوض،
أو إضافة لأطراف دولية أخرى مطلعة على مواقف الدول وتستطيع أن تطرح الحلول وتقيم المواقف
التي تطرح من جانب الدول الثلاث، ونحن منفتحون ولا مشاكل لدينا، ونرى أن موقفنا يتسم
بالعدل، والخبراء الدوليين على مستوى العالم يقولون ذلك، فنحن ملتزمون بالقواعد القانونية
والمصلحة المشتركة.